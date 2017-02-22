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عاجل : تفاصيل استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي والسيره الذاتيه .
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عاجل : تفاصيل استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي والسيره الذاتيه .

الأربعاء 22 فبراير 2017 11:52 صباحاً الحدث - خاص

اكدت مصادرمحليه واعلاميه  استشهاد احد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان  هو عدد من مرافقيه اثر استهداف موكبهم بصاروخ حراري صباح اليوم في المخا .جبهة الساحل الغربي ونقل اليافعي إلى مستشفى ميداني يقع بالقرب من منطقة باب المندب إلا انه كان قد توفي متأثرا بجراحه . وجاء استشهاد اليافعي اثر هجوم واسع النطاق تشنه ميليشيا الحوثي وقوات صالح واستهدف مدينة المخا منذ عصر الثلاثاء .

اعلن فجر اليوم عن استشهاد اللواء الركن احمد سيف المحرمي اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة , خلال مواجهات مع الحوثيين في مدينة المخا غرب محافظة تعز.

ووفقاً لمصادر متطابقة فأن اللواء اليافعي قتل بصاروخ حراري خلال المواجهات في اطراف مدينة المخا .

وكان الرئيس الرئيس عبد ربه منصور هادي قد اصدر قرار في 21/11/2016 بتعيين اللواء ركن احمد سيف المحرمي اليافعي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.

واللواء أحمد سيف المحرمي اليافعي من مواليد يافع – مديرية رصد – محافظة ابين في منطقة جبل محرم في العام 1950م، التحق في السلك العسكري لدولة الجنوب في العام 1966م، وعُين في العام 1978م مدير الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع بجمهورية اليمن الديمقراطية (الجنوب)، واستمر في هذا المنصب الى العام 1980م لينصب قيادة اركان بالجيش الجنوبي بعد خمس سنوات وفي العام 1985م عين قائد للمحور الاوسط لمدة ثلاث سنوات ليعن في العام 1987م مدير دائرة التدريب بوزارة الدفاع بجمهورية اليمن الجنوبية.

وفي العام 1990م وبعد الوحدة اليمنية عين المحرمي مدير دائرة العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع بالجمهورية اليمنية حتى العام 1994م وتوقف عن العمل بفعل حرب 49 حتى العام 2008م، حيث عينه الرئيس السابق علي صالح بمنصب نائب قائد المنطقة الشرقية بالوادي والصحراء في محافظة حضرموت.

وكان اليافعي من أبرز القادة العسكريين اللذين أعلنوا انضمامهم لثورة الشباب السلمية في العام 2011م والت أطاحت بحكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وعين بعد ذلك قائد للمنطقة العسكرية الثالثة (الوسطى)، واستمر في منصبه حتى العام 2015م.

 

وبعد انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح على نظام الحكم في اليمن والسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وسيطرتهم على العاصمة صنعاء في، عاد اليافعي الى عدن ليعينه الرئيس هادي قائد للمنطقة الرابعة.

 


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