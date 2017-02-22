عاجل : احصائيةً بأسماء الشهداء والجرحى في جبهه المخاء

#المخاء
إحصائية أولية للشهداء والجرحى من أبناء الجنوب امس الثلاثاء وصباح الأربعاء 22- 21 فبراير في جبهة المخاء
#الشهداء :-
1- اللواء الشهيد احمد سيف اليافعي
2- محمدفاضل محمد
3- حسن عبد الكريم علي
4 -حمود فضل محمد ناجي
الجرحى الواصلين إلى (مشتشفئ 22مايو):-
1-محسن محمد صالح
2 عبد الناصر يحيئ
3- نادر عز الدين
4- زياد احمد هادي
5- عبدالله حسين سالم
6- فضل مقبل محسن
7- محمد سيف عبدالله
الجرحى الواصلين إلى (الصليب الاحمر):-
1- محمد حسين مقبل
2- هادس صالح هادي
3- صابر صالح علي
4- فضل محسن علي
5- احمد صالح عبدالله
6- عقيد محمد احمد سيف
7- وضاح محمد نصر
8- هيثم قاسم حيدره
9- محمد علي احمد
الجرحى الواصلين إلى (مستشفى الجمهورية):-
1- خالد ثابت سالم
2- نصر منصر هادي
3- احمد شوقي احمد
4- عبدمحسن محمدعبادي
5- عصام عبد المجيد
6- جلال قاسم حسين
7- طه محمدصالح سفيان
8- خالد سمير انور الدقمي
9- فارس عبدالله سعد
10- عبود عبد الناصر يحيئ
11- خليل سيف عوض
12- صامد سعد صالح
13- عصام صالح علي.
14- محمد احمد قايد
15- خالد سالم سعيد
16- مختار محمدحسين
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