من هو عبدالعزيز المفلحي ( سيرة ذاتية) الذي تم تعينه محافظاً لمحافظة عدن خلفاً للزبيدي ؟

• دراسته :
أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في عدن.
– أكمل مرحلة الثانوية في تعز بعد مُغادرته عدن بسبب ملاحقة النظام له .
– بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة بمصر ( تخصص اقتصاد) .
مؤسس القيادة العامة للكشافة والمرشدات محافظة تعز.
من مؤسسي الجمعية الكشفية اليمنية.
أقام أول معسكرات التشجير في الجمهورية العربية اليمني.
• أنشطته الطلابية أثناء دراسته في مصر :
– عضو في الهيئة الإدارية لرابطة طلاب اليمن شمالاً وجنوباً في القاهرة لعدة سنوات .
– رئيس رابطة طلاب اليمن شمالاً وجنوباً في القاهرة (1980م – 19811م) .
• العمل في السعودية :
– مدير قسم العملاء – جده ( فبراير – 1985م / فبراير – 1986م ) في شركة العيسائي للتجارة الوكيل لسيارات (ميتسوبيشي – كرايسلر – بورتون) .
– مساعد مدير فرع في الفترة ( مارس – 1986م / مايو – 1987م ) في الرياض .
– مدير عام شركة العيسائي بالرياض (1987م – 2003م ) .
– مساعداً لمدير عام الشركة بالمملكة العربية السعودية (2003م – 2008م ) .
قدم استقالته في (مارس – 20088م) بعد وفاة الوالد الشيخ / عمر قاسم العيسائي .
• الشهادات التي نالها :
حصل على عدة شهادات عالمية منها :
– حصل على شهادة من أفضل الإداريين العالميين في دعم المشاريع الصغيرة (1997م)
– جائزة Who’s Who بارون أفضل (500) عقل في القرن الحادي والعشرين .
– عضو في المكتبة العالمية (BWW) في (2002 – 2005م) .
– جائزة السلام العالمية في (23 – نوفمبر – 20055م) من المؤتمر الثقافي المتحد الولايات المتحدة الأمريكية .
– حصل على عدة شهادات تقديرية من إمارة منطقة الرياض وبعض الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية .
– حصل على شهادة من أفضل (500) شخصية اقتصادية في العالم .
– حصل على شهادة من أفضل (500) شخصية مالية وإدارية في العالم .
– تم اختياره من أهم (500 ) قيادي في العالم للقرن الـ (21) .
– تم اختياره في عام (20111م) مع الرئيس أوباما من الشخصيات التي حققت إنجازات في مختلف القطاعات في حياتها .
– المشاركة في عدة مؤتمرات عالمية في مختلف أنحاء العالم (اقتصادية وعلمية)
• العمل في المجال السياسي :
– الانخراط في الجبهة القومية منذُ كان في سن السابعة ، حتى عام (19655م) ، ثم تأييده لجبهة التحرير والتنظيم الشعبي حتى عام (1967م) .
– بعد الاستقلال بدأ الصدام مع النظام الجديد في الجنوب .
– غادر الجنوب مُكرهاً إلى تعز في الجمهورية العربية اليمنية حينها .
– حكم عليه بالإعدام سنة (1974م) .
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