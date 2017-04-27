من هو عبدالعزيز المفلحي ( سيرة ذاتية) الذي تم تعينه محافظاً لمحافظة عدن خلفاً للزبيدي ؟

• دراسته :

أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في عدن.

– أكمل مرحلة الثانوية في تعز بعد مُغادرته عدن بسبب ملاحقة النظام له .

– بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة بمصر ( تخصص اقتصاد) .

مؤسس القيادة العامة للكشافة والمرشدات محافظة تعز.

من مؤسسي الجمعية الكشفية اليمنية.

أقام أول معسكرات التشجير في الجمهورية العربية اليمني.

• أنشطته الطلابية أثناء دراسته في مصر :

– عضو في الهيئة الإدارية لرابطة طلاب اليمن شمالاً وجنوباً في القاهرة لعدة سنوات .

– رئيس رابطة طلاب اليمن شمالاً وجنوباً في القاهرة (1980م – 19811م) .

• العمل في السعودية :

– مدير قسم العملاء – جده ( فبراير – 1985م / فبراير – 1986م ) في شركة العيسائي للتجارة الوكيل لسيارات (ميتسوبيشي – كرايسلر – بورتون) .

– مساعد مدير فرع في الفترة ( مارس – 1986م / مايو – 1987م ) في الرياض .

– مدير عام شركة العيسائي بالرياض (1987م – 2003م ) .

– مساعداً لمدير عام الشركة بالمملكة العربية السعودية (2003م – 2008م ) .

قدم استقالته في (مارس – 20088م) بعد وفاة الوالد الشيخ / عمر قاسم العيسائي .

• الشهادات التي نالها :

حصل على عدة شهادات عالمية منها :

– حصل على شهادة من أفضل الإداريين العالميين في دعم المشاريع الصغيرة (1997م)

– جائزة Who’s Who بارون أفضل (500) عقل في القرن الحادي والعشرين .

– عضو في المكتبة العالمية (BWW) في (2002 – 2005م) .

– جائزة السلام العالمية في (23 – نوفمبر – 20055م) من المؤتمر الثقافي المتحد الولايات المتحدة الأمريكية .

– حصل على عدة شهادات تقديرية من إمارة منطقة الرياض وبعض الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية .

– حصل على شهادة من أفضل (500) شخصية اقتصادية في العالم .

– حصل على شهادة من أفضل (500) شخصية مالية وإدارية في العالم .

– تم اختياره من أهم (500 ) قيادي في العالم للقرن الـ (21) .

– تم اختياره في عام (20111م) مع الرئيس أوباما من الشخصيات التي حققت إنجازات في مختلف القطاعات في حياتها .

– المشاركة في عدة مؤتمرات عالمية في مختلف أنحاء العالم (اقتصادية وعلمية)

• العمل في المجال السياسي :

– الانخراط في الجبهة القومية منذُ كان في سن السابعة ، حتى عام (19655م) ، ثم تأييده لجبهة التحرير والتنظيم الشعبي حتى عام (1967م) .

– بعد الاستقلال بدأ الصدام مع النظام الجديد في الجنوب .

– غادر الجنوب مُكرهاً إلى تعز في الجمهورية العربية اليمنية حينها .

– حكم عليه بالإعدام سنة (1974م) .