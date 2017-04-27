قرارات جمهورية بتعيين وحيد رشيد والخضر السعيدي وعليوه وباشماخ

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 56 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الشورى .

1 ـ الأخ عبدالله علي عليوة

2 ـ الأخ مرشد علي العرشاني

3 ـ الأخ الخضر محمد السعيدي

4 ـ الأخ وحيد علي رشيد

5 ـ الأخ محمد علي باشماخ

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية .