قرارات جمهورية بتعيين وحيد رشيد والخضر السعيدي وعليوه وباشماخ

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 56 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الشورى .
1 ـ الأخ عبدالله علي عليوة
2 ـ الأخ مرشد علي العرشاني
3 ـ الأخ الخضر محمد السعيدي
4 ـ الأخ وحيد علي رشيد
5 ـ الأخ محمد علي باشماخ
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية .
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