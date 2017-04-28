قرارات جمهورية بتعيين محافظ لعدن وتعديل حكومي في أربع وزارات وتعيينات في الشورى

الحدث - صنعاء

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 30 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى بتعيين الاخ عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظا لمحافظة عدن .

وصدر القرار الجمهوري رقم ( 31 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخ عيدروس قاسم الزبيدي سفيرا بوزارة الخارجية .

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدرهما وينشرا في الجريدة الرسمية .

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 29 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم في المناصب المذكورة قرين كل اسم ..

1 ـ القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل

2 ـ الدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق

3 ـ الدكتورة ابتهاج احمد الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل

4 ـ محمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان

5 ـ الدكتور سمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان

كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 56 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الشورى .

1 ـ الأخ عبدالله علي عليوة

2 ـ الأخ مرشد علي العرشاني

3 ـ الأخ الخضر محمد السعيدي

4 ـ الأخ وحيد علي رشيد

5 ـ الأخ محمد علي باشماخ

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية .