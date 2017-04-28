قرارات جمهورية بتعيين محافظ لعدن وتعديل حكومي في أربع وزارات وتعيينات في الشورى

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 30 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى بتعيين الاخ عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظا لمحافظة عدن .
وصدر القرار الجمهوري رقم ( 31 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخ عيدروس قاسم الزبيدي سفيرا بوزارة الخارجية .
وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدرهما وينشرا في الجريدة الرسمية .
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 29 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم في المناصب المذكورة قرين كل اسم ..
1 ـ القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل
2 ـ الدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق
3 ـ الدكتورة ابتهاج احمد الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل
4 ـ محمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان
5 ـ الدكتور سمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان
كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 56 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الشورى .
1 ـ الأخ عبدالله علي عليوة
2 ـ الأخ مرشد علي العرشاني
3 ـ الأخ الخضر محمد السعيدي
4 ـ الأخ وحيد علي رشيد
5 ـ الأخ محمد علي باشماخ
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية .
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