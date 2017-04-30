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محافظ عدن الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية (صور)

الأحد 30 أبريل 2017 07:32 مساءً الحدث - صنعاء

أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم عبدالعزيز المفلحي بمناسبة تعيينه محافظا لعدن.

 

ووجه الرئيس هادي عقب تأدية اليمين الدستورية المحافظ المفلحي، بما يلزم في إطار مهامه، خلال الأيام القادمة، مشيدا بمكانة وتجربة وخبرة المحافظ المفلحي في مختلف الجوانب ومنها الجوانب التنموية والاقتصادية والإدارية التي يجب أن يسخرها وجهوده مع مختلف المخلصين لخدمة عدن وأبنائها لتجاوز واقعها وتحدياتها والانطلاق صوب المستقبل الأفضل لعدن والوطن عامة.

 

من جانبه عبر المفلحي عن سروره وامتنانه بالثقة التي منحت له من قبل فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهوده للاضطلاع بمهامه وواجباته لخدمة عدن وأبنائها وهذا ما سيكون من أولويات مهامنا وفقا وتوجيهات الرئيس.

 

حضر أداء اليمين الدستورية ، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.


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