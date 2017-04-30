ميركل : عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة هي الحل الأمثل للأزمة اليمنية

الحدث - صنعاء

قالت المستشارة الألمانية " أنجيلا ميركل " اليوم الأحد " إن الحل الأمثل للأزمة في اليمن هو عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة تفضي لاتفاق سلام ينهي الحرب التي دخلت عامها الثالث.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية من مدينة جدة السعودية التي تزورها اليوم الأحد أضافت " ميركل "نحن نعول على عملية تقودها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي، ولا نعتقد بإمكانية وجود حل عسكري لهذا الصراع".

وشددت على أنه يجب الحيلولة دون تعرض المزيد من الأشخاص في اليمن الفقير للعيش "في وضع إنساني سيئ للغاية"، ولفتت إلى أن السعودية ليست اللاعب الوحيد المضطر لقبول حلول توافقية.

والتقت " ميركل " اليوم العاهل السعودي الملك " سلمان بن عبدالعزيز " لمناقشة العديد من الملفات في المنطقة وفي مقدمتها اليمن وسوريا .