قائد القوات البرية الإيرانية: الحوثيون أبطال ومناضلين والتحالف سيهزم في اليمن

الحدث - صنعاء

وصف قائد القوة البرية بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، الحوثيين في اليمن، بالأبطال، مشيدا بقالهم ضد السعودية وحلفائها في اليمن.



وتوقع القائد الإيراني، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، هزيمة التحالف العربي في اليمن، زاعما أن الحوثيين يوفرون أسلحتهم بأنفسهم رغم أنهم "يواجهون حجما هائلا من التكنولوجيات الموجودة لدى التحالف ضد اليمن"، مشيرا إلى دول التحالف "يعرفون بأنهم لو خاضوا الحرب البرية فإنهم سيُمنون بهزيمة مخزية".



ووجه القائد العسكري الإيراني انتقادات إلى دول عربية وإقليمية على خلفية موقعها من الثورة السورية، واعتبر أن الهجوم على سوريا جرى بدعم من الدول الداعمة للكيان الصهيوني والحليفة لأميركا مثل السعودية والإمارات وقطر وتركيا".



واتهم تركيا بأنها كانت تستعرض" في دعمها للقضية الفلسطينية، حين "تركيا قامت بحركة استعراضية خلال فترة الحرب على غزة وأرادت ان تظهر نفسها كداعمة لجبهة المقاومة ولكن لم يمر وقت طويل حتى استأنفت علاقاتها مع الكيان الصهيوني".



ويرى أن تركيا والدول الأخرى كان هدفهم "التأثير على دور إيران وسوريا في دعم جبهة المقاومة ومن ثم استغلال نفوذهم فيما لو وقع بأيديهم تسيير نهج مقاوم، للقضاء على مقاومتهما ومناهضتهما للصهيونية".





