غارات مكثفة لطيران التحالف على مواقع وتجمعات المليشيات بمديرية موزع غربي تعز

الحدث - الموقع بوست

وئام الصوفي

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية مساء اليوم الثلاثاء، على مواقع واليات عسكرية لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية غرب معسكر خالد بن الوليد غرب محافظة تعز .



وقال مصدر ميداني لـ"الموقع بوست " إن مقاتلات التحالف العربي شنت 8غارات جوية متتالية على مواقع واليات عسكرية للمليشيا الانقلابية في جبل دمخنين ومحيطه غرب معسكر خالد بن الوليد .



واضاف المصدر الغارات اسفرت عن تدمير دبابة للمليشيا الانقلابية واثنين أطقم عسكرية بالاضافة إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية.



وبحسب المصدر إن جرحى المليشيا في هذه الاثناء يستنجدون بأبناء الهاملي لاسعافهم إلى منطقة النجيبة بينما الاهالي رفضوا اسعافهم مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف العربي لازالت تحلق بكثافة حتى لحظة كتابة الخبر.

