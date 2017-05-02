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عدن.. انتشار أمني لألوية الحماية الرئاسية استباقاً لفعاليات الحراك الجنوبي الرافضة لقرارات هادي
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عدن.. انتشار أمني لألوية الحماية الرئاسية استباقاً لفعاليات الحراك الجنوبي الرافضة لقرارات هادي

الثلاثاء 02 مايو 2017 09:57 مساءً الحدث - متابعات
عدن - أدهم فهد

تسود حالة من الترقب الحذر أجواء العاصمة المؤقتة عدن، بعد قيام الوية الحماية الرئاسية من جهة وقوات الحزام الأمني وإدارة أمن عدن من جهة أخرى، بالانتشار في الشوارع الرئيسية بعدن.
 
ويأتي هذا الانتشار الأمني استباقا للفعالية التي تنظمها فصائل الحراك الجنوبي الانفصالي، بعد غد الخميس، لإعلان رفضها للقرارات الرئاسية والتي أطاحت بعيدروس الزبيدي من منصب محافظ محافظة عدن، والمطالبة بعودة المحافظات الجنوبية لوضع ما قبل الوحدة.
 
وأوضح مراسل" الموقع بوست" بأن الانتشار الأمني بدأته قوات الحزام الأمني، الجمعة الفائتة 28 ابريل/ نيسان،عبر نشر عربات مدرعة وأطقم عسكرية في خط الجسر الرابط بين مديريتي المنصورة وخورمكسر، وذلك عقب ساعات فقط من صدور قرار رئاسي بإعفاء عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن، وتعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي بديلاً عنه.
 
وأضاف"بأن أطقم عسكرية ومدرعات تابعة لإدارة الأمن انتشرت اليوم الثلاثاء، في ساحة العروض بمديرية خورمكسر، فيما انتشرت أطقم عسكرية تابعة لألوية الحماية الرئاسية في مديريتي كريتر وخورمكسر.
 
وأشار" إلى أن الإنتشار الأمني توازى مع تشديدات أمنية في الحواجز، حيث يتم تفتيش السيارات بشكل دقيق.
تسود حالة من الترقب الحذر أجواء العاصمة المؤقتة عدن، بعد قيام الوية الحماية الرئاسية من جهة وقوات الحزام الأمني وإدارة أمن عدن من جهة أخرى، بالانتشار في الشوارع الرئيسية بعدن.
 
ويأتي هذا الانتشار الأمني استباقا للفعالية التي تنظمها فصائل الحراك الجنوبي الانفصالي، بعد غد الخميس، لإعلان رفضها للقرارات الرئاسية والتي أطاحت بعيدروس الزبيدي من منصب محافظ محافظة عدن، والمطالبة بعودة المحافظات الجنوبية لوضع ما قبل الوحدة.
 
وأوضح مراسل(الموقع بوست) بأن الانتشار الأمني بدأته قوات الحزام الأمني، الجمعة الفائتة 28 ابريل/ نيسان،عبر نشر عربات مدرعة وأطقم عسكرية في خط الجسر الرابط بين مديريتي المنصورة وخورمكسر، وذلك عقب ساعات فقط من صدور قرار رئاسي بإعفاء عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن، وتعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي بديلاً عنه.
 
وأضاف "بأن أطقم عسكرية ومدرعات تابعة لإدارة الأمن انتشرت اليوم الثلاثاء، في ساحة العروض بمديرية خورمكسر، فيما انتشرت أطقم عسكرية تابعة لألوية الحماية الرئاسية في مديريتي كريتر وخورمكسر، مستحدثة حواجز أمنية جديدة
 
وأشار " إلى أن الإنتشار الأمني توازى مع تشديدات أمنية في الحواجز، حيث يتم تفتيش السيارات بشكل دقيق.


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