عاجل : طيران التحالف يستهدفت بعدة غارات مواقع للمليشيات في جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء

الحدث - صنعاء

قالت مصادر محلية إن طيران التحالف استهدفت بعدة غارات مساء اليوم الأربعاء مواقع للمليشيات في جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء عقب الغارات على جبل نقم مرجحين أن ذلك ناتج عن انفجار مخازن للأسلحة في الجبل وفقا لمسند للأنباء.



إلى ذلك استهدفت المقاتلات مواقع للمليشيات في منطقة جربان بمديرية سنحان مسقط رأس صالح جنوبي العاصمة صنعاء.