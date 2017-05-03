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صحيفة أمريكية تؤكد إقتراب معركة "الحديدة"

الأربعاء 03 مايو 2017 10:36 مساءً الحدث - صنعاء

الخبر21

 

في تأكيد جديد على اقتراب معركة "الحديدة" المرتقبة، قالت صحيفة واشنطن بوست إن هجوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة يبدو وشيكاً، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكيَّة.

 

وتفيد الصحيفة بأن مجموعة من أعضاء الكونجرس الامريكي حثوا وزير الدفاع جيم ماتيس يوم الثلاثاء الماضي لإعادة النظر في دعمه لهجوم وشيك على ما يبدو من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية على ميناء الحديدة اليمني.

وكان ماتيس قد ألمح في رحلة سابقة إلى المملكة العربية السعودية في أبريل، بدعم الجيش والمخابرات الامريكية المباشر لقوات التحالف التي تقودها السعودية، التي تسعى لطرد المتمردين الحوثيين من صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

يأتي ذلك في وقت تطالب فيه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بإلغاء القواعد التي اتخذت في عهد أوباما وتحظر دعماً مباشراً للتحالف العربي.

واتخذت إدارة ترامب موقفا أكثر تشددا على الحوثيين، حيث أكدت اتهامات التحالف والشرعية بخصوص تورط إيران بدعم  الحوثيين بالسلاح والمال، كجزء من حرب بالوكالة ضد الممالك السنية التي تشكل الجزء الأكبر من قوات التحالف.

وتختم الصحيفة الأمريكيَّة بالقول: "فقدان الحديدة قد يجبر الحوثيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما يأمل التحالف، ولكن في المقابل قد يؤدي ذلك الى إراقة المزيد من الدماء وتعميق انقسامات الحرب وإطالة أمد المعاناة الهائلة في اليمن".


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