خبير اغاثة دولي يحذر من مجاعة كبرى في اليمن

الحدث - صنعاء

حذر خبير الإغاثة المخضرم يان إيجلاند اليوم الأربعاء من أن اليمن يواجه مجاعة كبرى معبرا عن غضبه لعدم تحرك "من يملكون السلاح والسلطة" لإنهاء الأزمة.



وقال إيجلاند لرويترز عبر الهاتف من العاصمة صنعاء إن الحرب في اليمن أصغر من تلك الدائرة في سوريا إلا أنها أدت إلى كارثة كبرى، مشيرا إلى أن الأزمة لا تلقى الاهتمام الدولي الذي تستحقه لأن عددا قليلا من الصحفيين والدبلوماسيين هم الذين يمكنهم دخول البلاد.



وأضاف قائلا "كل جهودنا من خلال برنامج الأغذية العالمي وصلت إلى 3.1 مليون شخص من سبعة ملايين على شفا المجاعة. هذا يعني بالأساس أن أربعة ملايين شخص لم يحصلوا على شيء في أبريل (نيسان) وأن هؤلاء الناس يدخلون في دائرة المجاعة الفعلية".



ومضى قائلا: بعد أن زار صنعاء وميناء عدن وبلدة عمران "سنواجه مجاعة كبرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن حيث لا يحصل على المعونات الإنسانية إلا جزء من أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".



وتابع إيجلاند "أنا أخرج من هنا غاضبا من أولئك الرجال الذين يملكون السلاح والسلطة داخل اليمن وفي عواصم المنطقة وعواصم دولية وهم عاجزون عن حل أزمة من صنع الإنسان... هذا ليس اختراع صاروخ".



وأشار إلى أن نصف مليون طفل قد يهلكوا في أي وقت وأن هذا يحدث للكثيرين بالفعل داخل منازلهم "في هدوء وبشكل مأساوي".



وحث إيجلاند الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف الحرب إذ أنهما حليفتان للسعودية التي تقود تحالفا يسعى لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة.



وقال إن كل الدول المعنية يجب أن تعمل باتجاه وقف إطلاق النار وإجراء "محادثات سلام ذات مغزى" وأيضا رفع القيود الاقتصادية والعقوبات التي تفاقم الأزمة الإنسانية.



واضاف: إن تدفق المعونات سيتوقف بحلول يوليو تموز ما لم يحدث ضخ فوري وقوي لمبالغ جديدة، مؤكدا أن السبيل لإنهاء الأزمة الإنسانية هو إنعاش الاقتصاد المنهار.



وقال إيجلاند "عندما لا يكون لدى الناس دخل وعندما ترتفع أسعار الغذاء في السوق إلى ثلاثة أمثالها لا يملك الجوعى سوى النظر إلى الغذاء المعروض في السوق، لا شرائه" مشيرا إلى عدم وجود مخزونات غذائية في اليمن.



وختم المسؤول الأممي حديثه قائلا: لا يوجد احتياطي ولا توجد مخازن هناك كما هو الحال في كثير من مناطق الحروب الأخرى التي زرتها. كل شيء يذهب مباشرة إلى أفواه الجوعى.



وتشهد اليمن حربا شرسة على مدى عامين، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمدعومين من التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ضد مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية المدعومين من ايران.