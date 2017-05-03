الرئيسية أخبار وتقارير التحالف يتدخل لاحتواء انفجار الاوضاع في عدن وتوقيع اتفاق بين الحكومة والحراك (ابرز البنود)
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
الحوار الحضاري
شهد منتدى الإعلام العربي مداخلات مهمة، وهو المنتدى الذي تم عقده في دورته السادسة عشرة، تحت عنوان «الحوار
ندى الوزان
في منتصف العام ٢٠١٥ كتب أستاذ النقد الأدبي في جامعة صنعاء، عبد السلام الكبسي، على صفحته نداءً عاجلاً إلى
" ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً"
كان رأيي ، وسيظل ، هو أن تقسيم الجنوب إلى إقليمين يستحضر تاريخاً من الانقسامات وإعادة إنتاج الهويات بصيغة
الإمامة وتمزيق اليمن!
بماذا تتوحد الشعوب أو تتمزق؟تتوحد بالمواطنة المتساوية واحترام القانونوتتمزق بالتمييز العنصري والمذهبي
عامان على اختطاف محمد قحطان
 منذ عامين اقدمت مليشيات الانقلاب على اختطاف الاخ والصديق محمد قحطان ، وأخفته ، ولم تمكن أسرته أو أولاده من
تفكيك المساحة الرمادية
ندي الكثير أقوله بمناسبة الحملة الشرسة ضد الناشطتين رضية المتوكل وسماء الهمداني. أول شي احب أوضحه اني لم
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
شرطة تعز تعلن عن موعد صرف مرتبات الامن وترقيم المجندين وتشدد على الالتزام بالحضور
صحيفة أمريكية تؤكد إقتراب معركة "الحديدة"
سعار صرف العملات اليوم الثلاثاء
قائد القوات البرية الإيرانية: الحوثيون أبطال ومناضلين والتحالف سيهزم في اليمن
غارات مكثفة لطيران التحالف على مواقع وتجمعات المليشيات بمديرية موزع غربي تعز
بن دغر يشكر نظيره الباكستاني على مساعدات لليمن بمليون دولار
عدن.. انتشار أمني لألوية الحماية الرئاسية استباقاً لفعاليات الحراك الجنوبي الرافضة لقرارات هادي
اتبعنا على فيسبوك

التحالف يتدخل لاحتواء انفجار الاوضاع في عدن وتوقيع اتفاق بين الحكومة والحراك (ابرز البنود)

الأربعاء 03 مايو 2017 10:49 مساءً الحدث - متابعات

كشفت مصادر مطلعة عن توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة عدن، بينهم المحافظ السابق، اللواء عيدروس الزبيدي برعاية من قيادة قوات التحالف.

 

وأضافت المصادر إن الاتفاق الموقع اليوم بين نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية اللواء حسين عرب، واللواء الركن عبده الحذيفي مدير جهاز الأمن السياسي، واللواء الركن أحمد المصعبي مدير جهاز الأمن القومي، كممثلين عن الحكومة، واللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق، ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع، وقائد الحزام الأمني ناصر الشوحطي، وقائد الشرطة العسكرية العميد ركن أحمد الحدي أنهى أجواء التوتر التي شهدتها المدينة منذ إقالة الرئيس هادي للزبيدي وبن بريك.

 

وتضمن الاتفاق إيقاف كل مظاهر الحشد العسكري، وأن يلتزم الطرفان بعدم التعرض لأي مصالح حكومية عامة أو خاصة، إلى جانب حماية الفعالية الشعبية التي ينظمها الحراك الجنوبي يوم غد في مدينة "خور مكسر".

 

وكانت  الرئاسة اليمنية، قد كشفت عن تشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة اليمن وعضوية كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع مستوى التنسيق وتكامله، وذلك في احدث الاطر لمعالجة التباينات القائمة التي استجدت مؤخرا على صعيد القرار السياسي والعسكري في العاصمة المؤقتة والمدن المحررة.

 

 وأفاد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، ان هذه اللجنة تم الاتفاق عليها اثناء لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في جدة السبت الماضي.. مبينا ان اللقاء اسفر عن اتفاق البلدين بالتنسيق مع الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة على تشكيل اللجنة المشتركة العليا.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات