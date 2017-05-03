التحالف يتدخل لاحتواء انفجار الاوضاع في عدن وتوقيع اتفاق بين الحكومة والحراك (ابرز البنود)

الحدث - متابعات

كشفت مصادر مطلعة عن توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة عدن، بينهم المحافظ السابق، اللواء عيدروس الزبيدي برعاية من قيادة قوات التحالف.

وأضافت المصادر إن الاتفاق الموقع اليوم بين نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية اللواء حسين عرب، واللواء الركن عبده الحذيفي مدير جهاز الأمن السياسي، واللواء الركن أحمد المصعبي مدير جهاز الأمن القومي، كممثلين عن الحكومة، واللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق، ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع، وقائد الحزام الأمني ناصر الشوحطي، وقائد الشرطة العسكرية العميد ركن أحمد الحدي أنهى أجواء التوتر التي شهدتها المدينة منذ إقالة الرئيس هادي للزبيدي وبن بريك.

وتضمن الاتفاق إيقاف كل مظاهر الحشد العسكري، وأن يلتزم الطرفان بعدم التعرض لأي مصالح حكومية عامة أو خاصة، إلى جانب حماية الفعالية الشعبية التي ينظمها الحراك الجنوبي يوم غد في مدينة "خور مكسر".

وكانت الرئاسة اليمنية، قد كشفت عن تشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة اليمن وعضوية كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع مستوى التنسيق وتكامله، وذلك في احدث الاطر لمعالجة التباينات القائمة التي استجدت مؤخرا على صعيد القرار السياسي والعسكري في العاصمة المؤقتة والمدن المحررة.

وأفاد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، ان هذه اللجنة تم الاتفاق عليها اثناء لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في جدة السبت الماضي.. مبينا ان اللقاء اسفر عن اتفاق البلدين بالتنسيق مع الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة على تشكيل اللجنة المشتركة العليا.