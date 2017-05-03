البرلماني أحمد النويره يهاجم حكومة بن حبتور ويصف الموازنة التي قدمت لمجلس النواب بالمغالطات

الحدث - متابعات

شن البرلماني المؤتمري ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد النويره هجوماً لاذعاً على أداء حكومة بن حبتور وخاصة فيما يتعلق بالموازنة التي قدمتها لمجلس النواب ووصف تلك الموازنة بالمغالطات .

وقال النويره في الجلسة التي عقدت بمجلس النواب بشأن الموازنة للعام 2017م في جلسة الأسبوع الماضي ، وكما تابع " اليوم برس " ، قال إنه من المفترض أن يتم تغيير إسم حكومة الإنقاذ إلى حكومه عاديه ، وفقاً لتقديمها هذه الموازنة والتي تشوه للأسف المالية العامة .

كما قال النويره : موازنه قائمة على مصدر تمويل واحد وهو أذون الخزانة والسندات فقط .. فالحكومة لم تظهر الإيرادات الحقيقية وجاءت لتزيدنا أعباء وتزيد المواطن ..

وقال النويره تلك الموازنة التي قدمتها حكومة بن حبتور تحتاج منا إلى أن نستعين بخبراء العالم كون في تلك الموازنة من المتاهات والمغالطات ما يكفي .

وتساءل النويرة مخاطباً وزير المالية بأن إجمالي عام المرتبات 209 مليار متوسط الشهر 69 مليار .. على أي أساس تم حساب تلك المرتبات ؟ ومن هنا تضخمت الموازنة الفصلية وهي لثلاثة أشهر .

كما تحدث النويرة عن الموازنة وقال : بقية الإيرادات التي وردت في الموازنة هي عبارة عن دوره مستنديه وليست نقديه عباره عن أرصده فقط ليست نقديه .

وطالب النويرة في نهاية مداخلته بقوله : يجب أن تحال تلك الموازنه إلى لجنه مختصه لدراستها كي يتم الإطلاع على تلك المتاهه التي لا يمكن أن يتم الخروج بها بنتيجة .

*اليوم برس