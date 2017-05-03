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ريال مدريد مهدد بالعقاب من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 03 مايو 2017 10:58 مساءً الحدث - متابعات
ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد يفتح تحقيقًا مع نادي ريال مدريد؛ بسبب التيفو (الدخلة) الذي رفعته جماهير الفريق الملكي، في مدرجات سانتياجو برنابيو، في ديربي العاصمة.
 
وانتهت المباراة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز ريال مدريد (3-0)، ليقترب بشدة من التأهل لنهائي البطولة، قبل مباراة العودة، المقررة على فيسنتي كالديرون، الأربعاء المقبل.
 
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن "أتلتيكو اشتكى الريال، للاتحاد الأوروبي؛ بسبب اللوحة (التيفو)، الذي رفعته جماهير الميرنجي، والذي كان عبارة عن تذكير بنهائيي لشبونة، وميلان، أمام أتلتيكو".
 
وكانت اللوحة الكبيرة (التيفو)، التي رفعتها جماهير ريال مدريد، في ملعب المباراة فيها عبارة "لشبونة.. ميلان.. قل لي كيف تشعر؟" في إشارة لخسارة أتلتيكو مدريد، نهائيين أمام ريال مدريد، في لشبونة، وميلان.
 
ويرى أتلتيكو مدريد، أن ما حدث من قبل جماهير ريال مدريد، والنادي نفسه، عبارة عن استفزاز لمشاعر النادي العاصمي، ولاعبي الفريق، بعد الخسارتين أمام الفريق الملكي في نهائيي 2014، و2016.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن "اليويفا"، سبق وعاقب بعض الأندية؛ بسب مثل هذه اللوحات والشعارات، مثل أياكس، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وباير ليفركوزن، وكانت أغلب العقوبات عبارة عن غرامات مالية.

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