السعودية ترحّل نحو 19 ألف وافد مخالف

الحدث - صنعاء

قرّرت السلطات السعودية ترحيل نحو 19 ألف وافد ممن يخالفون نظام الاقامة والعمل في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، إن "جوازات منطقة عسير(جنوب) أنهت إجراءات مغادرة أكثر من 18 ألف و900 وافد مخالف، عبر مواقع تنفيذ الحملة بالمنطقة".

ونقلت الوكالة عن مدير جوازات المنطقة العميد سعد الخالدي قوله إنه منذ صدور الموافقة على تمديد المهلة المحددة للحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 25 يونيو الماضي، تواصل دائرة الجوازات إنهاء إجراءات المخالفين من جميع الجنسيات.

ودعا الخالدي جميع الوافدين المخالفين وكذلك من أنهوا إجراءات مغادرتهم ولم يغادروا بعد سرعة المغادرة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص قبل 25 من الشهر الجاري.

قرّرت السلطات السعودية ترحيل نحو 19 ألف وافد ممن يعيشون في المملكة بشكل مخالف. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، إن "جوازات منطقة عسير(جنوب) أنهت إجراءات مغادرة أكثر من 18 ألف و900 وافد مخالف، عبر مواقع تنفيذ الحملة بالمنطقة". ونقلت الوكالة عن مدير جوازات المنطقة العميد سعد الخالدي قوله إنه منذ صدور الموافقة على تمديد المهلة المحددة للحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 25 يونيو الماضي، تواصل دائرة الجوازات إنهاء إجراءات المخالفين من جميع الجنسيات. ودعا الخالدي جميع الوافدين المخالفين وكذلك من أنهوا إجراءات مغادرتهم ولم يغادروا بعد سرعة المغادرة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص قبل 25 من الشهر الجاري.