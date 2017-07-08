صالح يحسم جدل عودة ابنه وتوليه رئاسة اليمن

الحدث - متابعات

في ظهور جديد أكد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أنه لا يسعى هو أو أحد أفراد أسرته الى السلطة، مشيرا الى أن كل الأقاويل التي تؤكد عودة ابنه أحمد للسلطة مجرد أكاذيب. وقال صالح خلال حديث جمعه بمشائخ من آل عواض وآل سواد اليوم: كذاب وكذاب وكذاب الذي يحكي ان صالح يبحث عن السلطة ولا أسرته، كذاب منافق خواف جبان أهو صالح طلع أحمد خرج أحمد طلع أحمد نزل أحمد، هذا كلام خرط مش واثقين من أنفسهم يرجعوا يخرطوا على الآخرين. وكانت تقارير صحفية غير مؤكدة قد أشارت الى مبادرة جديدة تتضمن عودة أحمد علي الى صنعاء كحاكم لشمال اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي كسلطة حكم في جنوب اليمن.