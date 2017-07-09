عاجل حجه : جنود يغلقون مقاراً حكومة في حجة للمطالبة بمرتباتهم والميليشيات تشترط توجههم للجبهات

الحدث - صنعاء

أغلق عشرات الجنود من منتسبي لواء حجة اليوم عدداً من المباني الحكومية بمركز المحافظة احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم الاشهر الماضية.

وندد منتسبو اللواء بتعنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صرف مستحقاتهم ، في الوقت الذي قامت بصرف مرتبات كافة القطاعات العسكرية باستثنائهم ، رغم مناشداتهم ومطالباتهم بحقوقهم المالية منذ ثلاثة اشهر دون اي تجاوب مع مطالبهم المشروعة.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن أفراد اللواء استنكروا مطالبة قيادات الميليشيات لهم بالتوجه الى جبهاتهم القتالية كشرط بصرف مرتباتهم ، الامر الذي رفضه جنود اللواء ، معتبرين تلك الشروط غير قانونية وان الميليشيات تريد ان تقدمهم كبش فداء لضربات التحالف ، وتعويض للنقص المتزايد في صفوف مقاتليهم.

وتشهد مدينة حجة منذ صباح اليوم توترا امنيا بين افراد اللواء و عناصر الميليشيات التي تمركزت في عدد من مناطق المدينة بعد ان استعادت تعزيزات من نقاط ميليشيات خارج المحافظة ، لمواجهة حالة الغضب التي تسود بين المحتجين من منتسبي اللواء الذين اغلقوا مبنى المواصلات ومجمع النصر التربوي اكبر مركز امتحاني الشهادة العامة بالمحافظة.