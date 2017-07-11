الحكومة تحدد موعد صرف مرتبات الجيش والأمن لشهري مارس وابريل

الحدث - صنعاء

قال رئيس الوزراء الدكتور ” أحمد بن دغر ” اليوم الثلاثاء ” أن الحكومة اليمنية تمكنت من وضع أسس جديدة لصرف مرتبات الجيش والأمن .

وفي اجتماع مع قيادات عسكرية عليا بالقصر الجمهوري في عدن أضاف ” بن دغر” أنه بعد نوفمبر وديسمبر استمرت الحكومة في صرف مرتبات يناير وفبراير.

وأكد ” بن دغر ” أن الحكومة تعد نفسها لصرف مرتبات مارس وأبريل في الأيام القادمة، منبهاً إلى أن اللعب بمرتبات الجنود والخصومات المخالفة للقانون لا يمكن أن تمضي دون عقاب، عاجل أو آجل.

كما أعلن ” بن دغر ” أن الحكومة قد أنجزت وتنجز ترميم عشرة مقرات مهمة للجيش وخمسة مقرات للأمن وترفد الجيش بما يلزم من أغذية ومستلزمات عبر المؤسسة الاقتصادية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات.