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الحكومة تحدد موعد صرف مرتبات الجيش والأمن لشهري مارس وابريل

الثلاثاء 11 يوليو 2017 08:52 مساءً الحدث - صنعاء
قال رئيس الوزراء الدكتور ” أحمد بن دغر ” اليوم الثلاثاء ” أن الحكومة اليمنية تمكنت من وضع أسس جديدة لصرف مرتبات الجيش والأمن .
وفي اجتماع مع قيادات عسكرية عليا بالقصر الجمهوري في عدن أضاف ” بن دغر” أنه بعد نوفمبر وديسمبر استمرت الحكومة في صرف مرتبات يناير وفبراير.
وأكد ” بن دغر ” أن الحكومة تعد نفسها لصرف مرتبات مارس وأبريل في الأيام القادمة، منبهاً إلى أن اللعب بمرتبات الجنود والخصومات المخالفة للقانون لا يمكن أن تمضي دون عقاب، عاجل أو آجل.
كما أعلن ” بن دغر ” أن الحكومة قد أنجزت وتنجز ترميم عشرة مقرات مهمة للجيش وخمسة مقرات للأمن وترفد الجيش بما يلزم من أغذية ومستلزمات عبر المؤسسة الاقتصادية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات.

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