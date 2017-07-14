مصدر عسكري يقول إن القوات الحكومية أسرت 12 مسلحًا من الجماعة، خلال المعارك التي دامت لسبع ساعات في منطقة كهبوب.

الحدث -الاناضول

قُتل 10 من مسلحي جماعة الحوثي، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بينهم قيادي ميداني بارز، وأُصيب 5 آخرين، اليوم الخميس، بمعارك ضد القوات الحكومية، وغارات للتحالف، غرب محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية في تصريحات : “إن القوات الحكومية أسرت 12 مسلحاً من الجماعة، خلال المعارك التي دامت لسبع ساعات في منطقة كهبوب”، مضيفًا : ” أن من بين الأسرى قيادي ميداني للحوثيين، لكنه توفي عند مدخل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوب لحج، متأثراً بإصابته الخطيرة”.

وأوضح أن المعارك اندلعت إثر هجوم واسع للحوثيين على مواقع القوات الحكومية.

من جهتها، شنت مقاتلات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ثلاث غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في كهبوب، وأربع غارات على مواقع بين مديرية المضاربة وموزع، والأخيرة تابعة إدارياً لمحافظة تعز (جنوبي غرب).

ويشهد اليمن حربًا منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع صالح من جهة أخرى