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”الرئيس الإنقلابي“ يدعو ”الرئيس الشرعي“ للحوار ويؤكد: ”لكم ما لنا وعليكم ماعلينا

الجمعة 14 يوليو 2017 06:17 مساءً الحدث - صنعاء

وجه رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي" الذي يعتبر الواجهة السياسية لتحالف الحوثيين وصالح دعوة للقوى المؤيدة للشرعية والرئيس هادي الى الحوار ورفض أي دعوات لتسليم ميناء الحديدة. ودعا صالح الصماد في كلمة ألقاها صباح الخميس في مدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) بمناسبة حفل تخرج دفعات عسكرية، من قال إنهم "ساء بهم الحال ووقفوا في صف العدوان"، إلى الحوار "لتفويت الفرصة وإسقاط أوراق العدوان" على حد تعبيره. وخاطب الصماد خصوم جماعته المحليين بقوله "تعالوا لنتحاور، ماذا تريدون؟ لكم مالنا وعليكم ما علينا، لا تبقوا مطية للعدوان وللأعداء لينفذوا من خلالكم مؤامراتهم". وتحاول قيادات في جماعة الحوثي استغلال تسريبات تنشر بين حين وآخر عن عدم رضا دول في التحالف العربي عن مكونات رئيسية في حكومة الرئيس هادي. ومنذ نحو عام توقفت المشاورات السياسية التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة ولوحظ تعثر للمسار العسكري بالمقابل. وفي المقابل قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن أنه تواصَل مع الحوثيين بوساطة الصين وأنه سيطرح عليهم مقترحات الحل فيما يتعلق بتسليم ميناء الحديدة وتحصيل الضرائب والإيرادات بما يكفل تنظيم عملية صرف رواتب الموظفين الحكوميين. وفيما ركز ولد الشيخ في إحاطته على تسليم مدينة الحديدة الساحلية رفض الصماد ذلك المقترح وقال إن في الحديدة رجال أشاوس سيدافعون عنها، بحسب كلمته التي نشرتها وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.


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