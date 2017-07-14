قوات امنية معززة بالأطقم والجنود تطوق شوارع مدينة تعز الآن

الحدث - متابعات

انتشرت قوات أمنية معززة بالجنود والاطقم، قبل قليل، في شوارع مدينة تعز، لحفظ الأمن فيها، عقب يوم دامي تسبب به غزوان المخلافي.

والحملة الأمنية التي تنتشر بكثافة في شوارع المدينة، تأتي تحت قيادة، العقيد، عبد الله المحمودي، القائم بأعمال مدير عام شرطة محافظة تعز.

وتهدف الحملة الى فتح الشوارع المغلقة في المدينة، وملاحقة من كانوا وراء هذه الأعمال التي خلفت الكثير من المشاكل في المدينة.

يذكر أن مسلحين تابعن لغزوان المخلافي هاجموا طقماً عسكرياً تابع لكتائب أبو العباس، ما افضى الى وقوع اشتباكات متبادلة خلفت قتيل مدني وجريح من الكتائب.