عاجل.. نصادر مجليه إلقاء القبض على غزوان المخلافي

ونشر إعلام المحور صورا لانتشار أفراد من الشرطة العسكرية في وسط وشوارع مدينة تعز، عقب اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل أربعة بينهم ثلاثة مدنيين.
وأدت الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة ورشاشات ثقيلة، إلى قطع شوارع المدينة الرئيسية وأثارت الهلع في صفوف المواطنين الذين كانوا يتسوقون لشراء حاجياتهم المنزلية.
وأفادت مصادر ميدانية أن اسباب اندلاع تلك الاشتباكات يأتي بسبب خلافات على جباية أسواق القات في المدينة بين المسلحين.
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