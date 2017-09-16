مجزرة جديده للحوثيين في تعز .. ومشاهد مروعة في مستشفى الثورة وجميع الضحايا اطفال

الحدث - متابعات

سقط قتلى وجرحى من المدنيين في قصف لمليشيات الحوثي صالح على مدينة تعز مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية لـ، ان مليشيات الحوثي صالح شنت قصف مدفعي وصاروخي استهدف أحياء تعز ما ادي الى سقوط ضحايا مدنيين في حي شعب الدبأ وسوق الصميل شرقي المدينة.

واكد الدكتور "؛أحمد الدميني" في منشور على صفحتة في "الفيس بوك" ، بان مشاهد مروعه الان في قسم الطوارئ في مستشفى الثورة .. وان رؤوس الاطفال مهشمه وجميع الضحايا اطفال جراء سقوط قذيفة حوثية على حي شعب الدبأ.

وفي سياق آخر ذكرت مصادر أخرى أن الحصيلة الأولية لهذا القصف هي ثلاثة شهداء و 10 جرحى.