الحدث - متابعات

قال مكتب الرئيس الجنوبي السابق "علي ناصر محمد" انه التقى يوم الاثنين بالرئيس اللبناني اميل لحود في مقره باليرزة ببيروت .

وبحسب بلاغ صحفي اصدره المكتب فقد تداول الجانبان آخر تطورات الوضعين الإقليمي والدولي سيما ما آلت اليه تطورات الاوضاع في كل من لبنان و سورية والعراق والانجازات الكبرى التي حققها الجيش اللبناني والجيشين السوري والعراقي و قوى المقاومة الشعبية التي لعبت دورا كبيرا في انجاز مهمة دحر الارهاب عن شعوب هذه البلدان وانعكاس كل ذلك على أقطار الوطن العربي المختلفة وبالأخص على الاوضاع في اليمن العزيزوالحرب التي يتعرض لها منذ عام 2015م حد قول البيان الصحفي.

واضاف البيان تحدث الرئيس "ناصر" عن التطورات في اليمن والمنطقة وأكد على وقف الحرب والاحتكام للغة الحوار بدلا من الاحتكام للسلاح, وأن تجار الحروب لايريدون نهاية لهذه الحرب التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وحده وان المنتصر في هذه الحرب مهزوم, كما تحدث عن أهم النقاط في المبادرة التي تقدم بها للاطراف المحلية والاقليمية والدولية والتي تضمنت:

1- العمل على وقف إطلاق النار بالتنسيق والتعاون مع الدول الاقليمية والأمم المتحدة.

2- تشكيل مجلس رئاسي مؤقت حتى تجري الانتخابات لاختيار قيادة جديدة ودستور جديد.

3- تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية.

4- التواصل مع كافة القوى السياسية اليمنية والأقليمية والدولية للعودة الى الحوار اليمني – اليمني في المكان والزمان المتفق عليه بين كافة الأطراف.

5- التأكيد على قيام دولة اتحادية باقليمين بحدود 21 مايو 1990م لفترة مزمنة.

6- تشكيل لجان عسكرية للاشراف على وقف اطلاق النار.