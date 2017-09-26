وزير الخارجية يستعرض الأوضاع المأساوية في البلاد مع أمين عام اتحاد البرلمان الدولي بجنيف

الحدث - صنعاء

التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، في مدينة جنيف السويسرية، اليوم، أمين عام إتحاد البرلمان الدولي، مارتن شونج ونج .

وخلال اللقاء، أستعرض الوزير المخلافي الأوضاع الماساوية التي خلفها إنقلاب ميلشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية والأزمة الإنسانية والسياسية التي تعصف بمختلف جوانب الحياة في اليمن جراء هذا الإنقلاب .. مؤكداً أن اليمن كان يسير في مسار سياسي سلمي بعد الثورة الشعبية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أثمرت عن مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته التي إجمع عليها المشاركين الذين يمثلون فئات الشعب ولكن ميليشيا الحوثي وصالح إنقلبت على هذه المسار وأقتحمت العاصمة صنعاء وقوضت سلطة مؤسسات الدولة بوضع رئيس الجمهورية وكبار المسئولين تحت الإقامة الجبرية.

وأشار المخلافي إلى أن الميليشيا عقب إنقلابها على الشرعية إرتكبت عشرات الجرائم وقتلت وشردت الاف المدنيين وحرمت اليمنيين من الإستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي سيتيح بناء يمن جديد قائم على التعايش والمساواة والتوزيع العادل للثروات ويعزز دور البرلمان ويحرره من هيمنة السلطة التنفيذية .. موضحاً أن الميليشيا قامت بحل البرلمان ومن ثم عاودت محاولة إستغلال البقية القليلة من أعضائه في صنعاء لشرعنة انقلابهم ولاستمرار لسياستهم الانقلابية المتخبطة .

واكد المخلافي ان أغلبية أعضاء البرلمان ملتفين حول شرعية الدولة التي هم جزاء منها وأن جلسة البرلمان ستنعقد خلال الفترة القادمة في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن .. مرحباً بالزيارة المرتقبة للامين العام للبرلمان الدولي الى اليمن ليتمكن من حضور جلسة البرلمان في عدن وليشاهد بنفسه ان غالبية نواب الشعب وهم الذين يمثلون المؤسسة التشريعية يقفون مع دولتهم وشرعيتهم وخيارات شعبهم وليطلع عن قرب على حجم الدمار الذي خلفته الميليشيات على كل نواحي الحياة .

وجدد المخلافي التأكيد على أن الحكومة حريصة على قيام البرلمان بمهامه بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية .. منوهاً بالتزام الحكومة وموقفها الثابت بشأن تسهيل إيصال كل المساعدات الانسانية الى كافة المناطق اليمنية دون استثناء بالرغم من تعطيل الانقلابيين لجهود الاغاثة واستيلائهم عليها وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة الانسانية .

من جانبه اكد مارتن شونجونج، تطلع البرلمان الدولي لانعقاد جلسة البرلمان اليمني في عدن والمشاركة فيها .. مشدداً على ضرورة تعزيز جهود إيصال المساعدات الانسانية للمناطق اليمنية كافة دون إستثناء .

وأشار شونجونج إلى قرار البرلمان الدولي في اجتماعه الأخير في دكا والذي دعا فيه برلمانات الدول الأعضاء لحث حكوماتها على ضرورة دعم اليمن و مساندتها انسانياً في هذه الظروف، وهوما لاقي استجابة طيبة