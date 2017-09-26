ندوة جنيف الدولية تناقش مستقبل اليمن وإيجاد حلول لإنهاء الأزمة

الحدث - مارب برس

نظم المعهد العربي البريطاني للدراسات الإستراتيجية والتنمية في جنيف الندوة الدولية تحت عنوان " اليمن مفترق طرق ،، تحديات الحاضر ورؤى مستقبلية "

شارك في الندوة العديد من السياسيين والباحثين والأكاديميين والإعلاميين اليمنيين .

وبدأ نقاش الندوة حول الأزمة اليمنية ودور التحالف العربي في اليمن وإنقاذ شرعية الشعب من الإنقلابيين .

هذا وقد ورحب الدكتور عبدالحكيم القاضي بالمشاركين في الندوة ، أشاد الأخير بالمركز العربي البريطاني والدور الذي يقوم به في ظل الأزمات والمشاكل القائمة في اليمن والوطن العربي بشكل عام ، ونوه الدكتور عبدالحكيم القاضي على أهمية الندوة المنعقدة والخاصة باليمن .

وأكد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن هدف اليمنيين بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب لإستعادة الشرعية هو بناء يمن جديد .

وذكر المخلافي التحديات التي يواجهها الشعب منذ الإنقلاب حتى اللحظة واستعرض مراحل نضال الشعب اليمني منذ ثورة 26 من سبتمبر وصولا إلى الإنقلاب على الشرعية .

وقال ياسين أن نقص جدية النخبة الحاكمة أدى إلى فشل اليمنيين في إقامة أسس الدولة الوطنية السليمة .

ونوه سفير اليمن لدى سويسرا علي مجور إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني وقال من الضرورة خروج الندوة بتوصيات ومخرجات تعبر عن تطلعات شعبنا اليمني في إنها الإنقلاب .