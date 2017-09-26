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ندوة جنيف الدولية تناقش مستقبل اليمن وإيجاد حلول لإنهاء الأزمة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 01:36 صباحاً الحدث - مارب برس

نظم المعهد العربي البريطاني للدراسات الإستراتيجية والتنمية في جنيف الندوة الدولية تحت عنوان " اليمن مفترق طرق ،، تحديات الحاضر ورؤى مستقبلية " 
شارك في الندوة العديد من السياسيين والباحثين والأكاديميين والإعلاميين اليمنيين . 
وبدأ نقاش الندوة حول الأزمة اليمنية ودور التحالف العربي في اليمن وإنقاذ شرعية الشعب من الإنقلابيين .

هذا وقد ورحب الدكتور عبدالحكيم القاضي بالمشاركين في الندوة ، أشاد الأخير بالمركز العربي البريطاني والدور الذي يقوم به في ظل الأزمات والمشاكل القائمة في اليمن والوطن العربي بشكل عام ، ونوه الدكتور عبدالحكيم القاضي على أهمية الندوة المنعقدة والخاصة باليمن . 
وأكد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن هدف اليمنيين بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب لإستعادة الشرعية هو بناء يمن جديد . 
وذكر المخلافي التحديات التي يواجهها الشعب منذ الإنقلاب حتى اللحظة واستعرض مراحل نضال الشعب اليمني منذ ثورة 26 من سبتمبر وصولا إلى الإنقلاب على الشرعية . 
وقال ياسين أن نقص جدية النخبة الحاكمة أدى إلى فشل اليمنيين في إقامة أسس الدولة الوطنية السليمة . 
ونوه سفير اليمن لدى سويسرا علي مجور إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني وقال من الضرورة خروج الندوة بتوصيات ومخرجات تعبر عن تطلعات شعبنا اليمني في إنها الإنقلاب .


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