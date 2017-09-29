طائرات التحالف تدمر مخزن أسلحة للمليشيا بصعدة

أكد مصدر عسكري في العمليات المشتركة شمال محافظة صعدة بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا للمليشيا الانقلابية في منطقة آل صبحان تكبدت فيها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة .

وقال: المصدر لـ”سبتمبر نت” إن عشرة عناصر من المليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرون، كما تم تدمير مخزن أسلحة وعدداً من مدافع الهاون للمليشيا بالقرب من جبل سبحطل .