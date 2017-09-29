حكومة الانقلابيين بصنعاء تقر تأجيل بدء العام الدراسي الجديد

فادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء أن حكومة الانقلابيين عقدت اليوم الجمعة اجتماع استثنائي برئاسة بن حبتور مع قيادات تربوية ونقابية لمناقشة أوضاع المعلمين وتوفير مرتباتهم بكافة المحافظات.

وقالت المصادر إن حكومة الانقلابيين أعدت مشروعا لإنشاء صندوق خاص بالتربية والتعليم سيتم تمويله من المؤسسات الإيرادية الوطنية ومساهمة المنظمات الدولية التي أبدت رغبة في المساهمة بالتمويل .

وأوضحت المصادر عن عزم حكومة بن حبتور الانقلابية تأجيل بدء العام الدراسي حتي تاريخ 10 أكتوبر المقبل وعقد لقاءات مكثفة مع المعنيين والنقابة لبحث الحلول والمعالجات الممكنة لمشكلة مرتبات التربويين .

يذكر أن وزير التربية بحكومة الانقلابيين يحيى الحوثي كان قد أعلن بأن بداية العام الدراسي الجديد سيبدأ من يوم السبت 30 سبتمبر مشددا على كافة المعلمين بالحضور ومن يتخلف ستكون بانتظاره عقوبات صارمة.