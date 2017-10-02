الحدث - متابعات

أنتقد الصحفي يحيى العابد المقرب من الرئيس السابق صالح تصرفات ميليشيات الحوثي تجاه الصحفيين في اليمن .



وقال يحيى العابد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر : مسلحون يطوقون منزل الاعلامي كامل الخوداني !! اخشى ان ياتي يوم نقول سلام الله على هادي .



الجدير بالكر أن ميليشيات الحوثي المسلحة اقدمت مساء اليوم الاثنين، على اقتحام منزل الصحفي والقيادي في حزب صالح "كامل الخوداني" والاعتداء على أفراد أسرته ( زوجته وابنته وابنه) وسط انباء متضاربة عن اختطافه إلى جهة غير معلومة.