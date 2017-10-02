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صحفي مقرب من صالح... أخشى أن يأتي يوم نقول "سلام الله على هادي"

الاثنين 02 أكتوبر 2017 09:02 مساءً الحدث - متابعات

أنتقد الصحفي يحيى العابد المقرب من الرئيس السابق صالح تصرفات ميليشيات الحوثي تجاه الصحفيين في اليمن .
 
وقال يحيى العابد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر : مسلحون يطوقون منزل الاعلامي كامل الخوداني !! اخشى ان ياتي يوم نقول سلام الله على هادي .
 
الجدير بالكر أن ميليشيات الحوثي المسلحة اقدمت مساء اليوم الاثنين، على اقتحام منزل الصحفي والقيادي في حزب صالح "كامل الخوداني" والاعتداء على أفراد أسرته ( زوجته وابنته وابنه) وسط انباء متضاربة عن اختطافه إلى جهة غير معلومة.


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