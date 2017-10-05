الرئيسية أخبار وتقارير بقرار رسمي.. هيفاء وهبي "ممنوعة" في مصر
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
لا أمل في النخب اليمنية
أفرزت التحولات الاجتماعية والسياسية في اليمن طوال عقود ملامح جيل جديد من النخب اليمنية الشابة، وشكلت الثورة
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟ أن يصبح شرطيًا ويعتقل
رسالة إلى السيد اسماعيل ولد الشيخ
في البدء نعرب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسعيها الحثيث للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

بقرار رسمي.. هيفاء وهبي "ممنوعة" في مصر

الخميس 05 أكتوبر 2017 09:53 مساءً الحدث - متابعات

أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية، الأربعاء، قرارا بمنع الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من المشاركة في أي أعمال داخل مصر، جراء خلافها مع شركة إنتاج.


وجاء قرار غرفة السينما المصرية ردا على "عدم امتثال هيفاء وهبي" بقرار سابق، يلزمها بإعادة 40 ألف دولار لشركة إنتاج، مقابل ما تقاضته عن المشاركة في فيلم "ثانية واحدة".


وبالإضافة إلى ذلك، نص القرار على دفع هيفاء مبلغ 1.7 مليون جنيه (نحو 100 ألف دولار)، لتغطية مصاريف يومين من تصوير فيلم "ثانية واحدة".


واتخذت غرفة السينما قرارها مع كل من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.


وبموجب القرار، لن يكون بوسع هيفاء أن تمارس أي نشاط فني في مصر، إلا بعد التزامها بقرار اللجنة.


ونشب الخلاف بين هيفاء وشركة الإنتاج، بعد مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "خير وبركة" الذي عرض في عيد الأضحى، ما أدى وفق المنتج محمد السبكي إلى تأجيل فيلمه "ثانية واحدة".


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات