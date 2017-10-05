الحدث - متابعات

أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية، الأربعاء، قرارا بمنع الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من المشاركة في أي أعمال داخل مصر، جراء خلافها مع شركة إنتاج.





وجاء قرار غرفة السينما المصرية ردا على "عدم امتثال هيفاء وهبي" بقرار سابق، يلزمها بإعادة 40 ألف دولار لشركة إنتاج، مقابل ما تقاضته عن المشاركة في فيلم "ثانية واحدة".





وبالإضافة إلى ذلك، نص القرار على دفع هيفاء مبلغ 1.7 مليون جنيه (نحو 100 ألف دولار)، لتغطية مصاريف يومين من تصوير فيلم "ثانية واحدة".





واتخذت غرفة السينما قرارها مع كل من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.





وبموجب القرار، لن يكون بوسع هيفاء أن تمارس أي نشاط فني في مصر، إلا بعد التزامها بقرار اللجنة.





ونشب الخلاف بين هيفاء وشركة الإنتاج، بعد مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "خير وبركة" الذي عرض في عيد الأضحى، ما أدى وفق المنتج محمد السبكي إلى تأجيل فيلمه "ثانية واحدة".