شقيق عبد الملك الحوثي يوجه تحذير وتهديد نهائي لحزب المؤتمر الشعبي العام ...ويتوعد

الحدث - متابعات

حذّر عضو المكتب السياسي للحوثيين شقيق عبد الملك الحوث " حمزة " اليوم الخميس ، من عدم التزام “البعض” باتفاق التهدئة بين أنصارالله وحزب المؤتمر ، مؤكداً أن أنصارالله ملتزمين من جانبهم.

وفي تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر” ، ، أشار الحوثي إلى أنه “منذ إعلان التهدئة وأنصار الله ملتزمون كليا ، إعلاميا وعلى كل المستويات”. وأضاف مُحذّراً “بينما البعض للأسف لا مبدأ ولا عهد ولا ميثاق، اللهم فاشهد” ، في إشارة منه لـ”حزب المؤتمر” الموقّعين على اتفاق التهدئة مع أنصارالله.