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شقيق عبد الملك الحوثي يوجه تحذير وتهديد نهائي لحزب المؤتمر الشعبي العام ...ويتوعد

الجمعة 06 أكتوبر 2017 12:10 مساءً الحدث - متابعات
حذّر عضو المكتب السياسي للحوثيين  شقيق عبد الملك الحوث " حمزة " اليوم الخميس ، من عدم التزام “البعض” باتفاق التهدئة بين أنصارالله وحزب المؤتمر ، مؤكداً أن أنصارالله ملتزمين من جانبهم. 
 
  وفي تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر” ،  ، أشار الحوثي إلى أنه “منذ إعلان التهدئة وأنصار الله ملتزمون كليا ، إعلاميا وعلى كل المستويات”.   وأضاف مُحذّراً “بينما البعض للأسف لا مبدأ ولا عهد ولا ميثاق، اللهم فاشهد” ، في إشارة منه لـ”حزب المؤتمر” الموقّعين على اتفاق التهدئة مع أنصارالله.

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