صالح : مخاطباً انصاره في لقاء سري هزيمتنا لم يعد مفر منها والمسئلة وقت لا اكثر

الحدث - متابعات

اعترف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح باقتراب أجله وهزيمته أمام الشرعية وقوات التحالف التي تطوق العاصمة صنعاء.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن قيادات في حزب المخلوع صالح رأوا أن " صمته وخوفه وخضوعه لكل الإهانات نابع من حالة الذلة التي بدأ يشعر بها نتيجة لتحالفه مع الحوثيين ونكرانه للمعروف".

وقالت المصادر أن المخلوع صالح بات يتحدث في لقاءاته السرية مع أتباعه بأن " الهزيمة أمام الشرعية والتحالف وارده ولا محالة منها".