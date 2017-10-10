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مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للإنقلابيين في نهم شرق صنعاء

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 06:24 صباحاً الحدث - صنعاء

أغارت مقاتلات التحالف العربي، امس الاثنين، على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، تواصلا مع استمرار المعارك الميدانية.

 

وقالت مصادر ميدانية لـ"سبتمبر نت" إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وآليات عسكرية للمليشيا الانقلابية في منطقتي محلي، وجبل الكحل، بمديرية نهم.

 

وبحسب ما ذكرته المصادر فإن الغارات كبدت المليشيا الانقلابية قتلى وجرحى، علاوة على تدمير آليات ومعدات عسكرية.

 

المصادر ذاتها ذكرت إن غارات التحالف تزامنت مع استمرار المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الإنقلابية في عديد مواقع بالمديرية.

 

ورافق المعارك تبادلا للقصف المدفعي والصاروخي بين قوات الجيش والمليشيا في المديرية ذاتها.

 


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