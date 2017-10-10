الرئيسية أخبار محلية أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-10 -2017
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
لا أمل في النخب اليمنية
أفرزت التحولات الاجتماعية والسياسية في اليمن طوال عقود ملامح جيل جديد من النخب اليمنية الشابة، وشكلت الثورة
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟ أن يصبح شرطيًا ويعتقل
رسالة إلى السيد اسماعيل ولد الشيخ
في البدء نعرب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسعيها الحثيث للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-10 -2017

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 06:53 صباحاً الحدث - صنعاء

أسعار صرف وبيع العملات مقابل الريال اليمني اليوم، وذلك وفق متوسط أسعار محلات الصرافة، والتي جاءت على النحو.

 

أسعار الشراء :

السعودي :99.40

الدولار : 379

الاسترليني : 500

الإماراتي : 100.80

الكويتي : 1080

العماني : 880

الأردني : 470

البحريني : 860

اليورو : 435

 

 

أسعار البيع :

 

 السعودي : 99.70

الدولار : 381

الإسترليني : 510

الإماراتي :101.20

الكويتي : 1120

العُماني : 950

الأردني : 500

البحريني : 890

اليورو : 445





شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات