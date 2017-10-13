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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم اعتذار رسمي للحكومة اليمنية

الجمعة 13 أكتوبر 2017 11:48 صباحاً الحدث - صنعاء
وكالات

 

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الخميس، ان وزارة الخارجية تلقت خطاب إعتذار رسمي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن لقاء المدير الإقليمي للبرنامج مراد وهبه مع القيادي في تحالف (الحوثي - صالح ) الانقلابي هشام شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية.

 

وعبر مكتب البرنامج الإنمائي عن اعتذاره عن الخطاء الغير مقصود مشيراً الى انه قد تم التعامل مع الأمر وتم حذف التغريدة التي نشرت على الحساب الرسمي للمكتب الإقليمي للبرنامج بتوتير .. مشيرا إلى ان ذلك تم بدون معرفة مكتب البرنامج في اليمن.

 

وكانت الخارجية اليمنية قد وجهت مذكرة إحتجاج رسمي للبرنامج على ما نشر في حساب المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي عن لقاء مديره مراد وهبه مع الانقلابي المنتحل هشام شرف وأعتبرت ما حدث تجاوز غير مقبول ومخالف للأعراف الدبلوماسية والتزامات الأمم المتحدة.


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