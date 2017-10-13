الرئيسية شؤون عربية ودولية ترامب يرفض التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي
شؤون عربية ودولية
Google+
مقالات الرأي
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
لا أمل في النخب اليمنية
أفرزت التحولات الاجتماعية والسياسية في اليمن طوال عقود ملامح جيل جديد من النخب اليمنية الشابة، وشكلت الثورة
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟ أن يصبح شرطيًا ويعتقل
رسالة إلى السيد اسماعيل ولد الشيخ
في البدء نعرب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسعيها الحثيث للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم اعتذار رسمي للحكومة اليمنية
«التحالف»: دمرنا عربة إطلاق صاروخ استهدف منشأة تعليمية في صامطة
"علي البخيتي" يكشف عن الحالة الصحية لـ"صالح" عقب إجراء عملية جراحية بصنعاء
السفير السعودي لدى اليمن يطلق تصريحا هاما وبجدد دوه للتحاور مع كل الاطراف في اليمن
علي ناصر يدعو إلى الاحتفال بذكرى 14 اكتوبر في خور مكسروالمئات من ابناء حضرموت يصلون ساحة العروض بخور مكسر (صور)
ترامب يرفض التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي
الرئيس هادي: إن الجنوب والوطن عموما لن يكون وطنا الا حين يتسع لجميع أبنائه ويعترف البعض بالكل ويؤمنون بواجبهم فيه
اتبعنا على فيسبوك

ترامب يرفض التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي

الجمعة 13 أكتوبر 2017 09:17 مساءً الحدث - ارم

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015 موجها ضربة للاتفاق في تحد للقوى العالمية الأخرى.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في معرض كشفه عن استراتيجية مشددة تجاه طهران، “بناء على سجل الوقائع الذي عرضته، أعلن اليوم أننا لا يمكن أن نقدم هذا التصديق ولن نقدمه”.

ولا تعني خطوة ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات