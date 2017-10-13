عاجل.. أول اعتراف رسمي من مكتب صالح بحالته الصحية.. وسر تدخل التحالف السريع لإنقاذ حياته

الحدث - صنعاء

قال مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام بأن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، دخل أحد مستشفيات العاصمة لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وقد أجريت له عملية جراحية، دون أن يعطي تفاصيل عن طبيعة العملية.

ونقلت وكالة خبر التابعة لصالح عن المصدر قوله إن صالح سيواصل إجراء الفحوصات والعلاج لبعض الإصابات التي تعرض لها جراء تفجير جامع دار الرئاسة في أول شهر رجب الحرام الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو 2011م.

وأشار المصدر إلى أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة.

وكان صالح دخل في غيبوبة مفاجئة بعد تدهور وضعه الصحي الأمر الذي دفع التحالف للسماح لفريق طبي روسي لدخول العاصمة لإنقاذ حياته، بدوافع إنسانية صرفة.

وأوضحت مصادر ان تدهور حالة “صالح” الصحية يعود للأزمة الحاصلة بينه وبين حلفائه الحوثيين منذ أشهر وعقب تضييق الخناق عليه من قبل ميليشيا الحوثي.