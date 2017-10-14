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فريق الاطباء الروس ينصح بنقل صالح خارج اليمن "تفاصيل"

السبت 14 أكتوبر 2017 09:18 صباحاً الحدث - صنعاء

كشفت مصادر مطلعة أن الأطباء الروس ينصحون بنقل المخلوع صالح إلى خارج اليمن لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر فإن البعثة الروسية اوصت بنقل الرئيس اليمني السابق ، علي عبدالله صالح ، إلى خارج اليمن لإجراء عمليات جراحية دقيقة له على وجه السرعة.

وأكد المصدر أن صالح ما يزال يرفض المغادرة لكن الأطباء يرون ضرورة ذلك، وفي حين وافقت اسرة صالح على خروجه إلى روسيا او ألمانيا لتلقي العلاج حفاظاً على صحته.

ويسمح قرار مجلس الأمن الدولي بسفر الرئيس المخلوع خارج اليمن لأسباب انسانية.

وكان موقع المؤتمر قد نقل تصريحاً عن مصدر في مكتب صالح يؤكد إجراء عملية جراحية له وتوجه بالشكر لمن ساهم في وصول البعثة الطبية في اشارة إلى التحالف العربي وجماعة الحوثيين اللذين سمحا للبعثة الطبية الروسية بالوصول إلى صنعاء وممارسة عملها في إنقاذ حياة المخلوع صالح.


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