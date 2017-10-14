الحدث - صنعاء

دان وزير الثقافة السابق خالد الرويشان، أعمال الاعتقالات الخارجة عن القانون التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح واقتحام مقراته بالعاصمة المؤقتة عدن، من قبل قوات الحزام الأمني.

وقال الرويشان في منشور مقتضب على صفحته الشخصية بالفيسبوك، "واقعتان غبيّتان، واقعة قطْع الطريق على بِنْ دغْر في لحج، وواقعة اقتحام مقر الاصلاح في عدن".

وقال إنهما "سْبّتان في وجه الشرعية!"

واضاف لكنهما قبل ذلك إدانةٌ للتحالف وإدارته.. ونواياه! ٌ.

وكانت قوات أمنية تابع فريق مكافحة الإرهاب قد داهمت فجر الأربعاء منازل عدد من أعضاء وقيادات حزب الإصلاح بمنطقة القلوعة واقتحمت مقر الحزب بالمنطقة وأغلقته.

يذكر أن الحملة التي بدأتها القوات الأمنية والمعروفة بولائها لدولة الإمارات بحق حزب الإصلاح استمرت حتى فجر اليوم الخميس، فقد تمت مداهمة منزل عضو المجلس المحلي عن إصلاح القلوعة ورئيس جمعية مكافحة السرطان بعدن الدكتور وهيب هائل.

وفي سياق آخر اعترضت أمس الخميس، مجاميع مسلحة مناصرة لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، موكب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، خلال توجهه لمنطقة المضاربة بمحافظة لحج صباح اليوم الخميس.