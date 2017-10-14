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الأمم المتحدة تقول إن الكوليرا غزا 92% من مساحة اليمن

السبت 14 أكتوبر 2017 09:28 صباحاً الحدث - صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن انتشار وباء الكوليرا في اليمن سجل أعلى معدلاته على الإطلاق، حيث تجاوزت حالات الإصابة المشتبه بها 820 ألف حالة، وحصد الوباء أرواح ما يزيد عن 2150 يمنيا منذ 27 أبريل الماضي.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

 

وقال دوغريك إن "وباء الكوليرا بات متفشيا الآن في 92% من إجمالي مساحة اليمن"، لافتا إلى أنه التفشي الأكبر على الإطلاق للوباء في سنة واحدة.

 

وتابع "استأجرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع رحلتين إلى صنعاء تحمل أكثر من 43 طنا من الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية".

 

وأكد أن "العاملين في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 2.2 مليون شخص وتزويد نحو 600 ألف شخص بأدوية للأمراض غير المعدية".

 

وزاد دوغريك "في حين تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أيضا بدعم السلطات الصحية المحلية في جميع المحافظات في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تهدف إلى الوصول إلى 5.3 مليون طفل دون سن الخامسة".


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