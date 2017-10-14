عدن : بالصور :عرض عسكري مهيب في العاصمة المؤقتة عدن احتفالا بذكرى 14 أكتوبر

الحدث - خاص

تشهد العاصمة المؤقتة عدن في هذه الأثناء عرضا عسكريا في الكلية الحربية في صلاح الدين، احتفالا بالذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.

ويقام الحفل والعرض العسكري في الكلية العسكرية بمنطقة " صلاح الدين " في المدينة بحضور رئيس الوزراء الدكتور " أحمد بن دغر " ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء " صالح الزنداني " وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن " ونائب وزير الداخلية اللواء " علي ناصر لخشع " .

وبدأت قبل قليل أصداء الموسيقى العسكرية تهز أرجاء منطقة صلاح الدين في العاصمة المؤقتة عدن ترحيباً بوصل دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اثناء وصوله إلى الكلية العسكرية ليشهد العرض العسكري والاحتفال المصاحب .