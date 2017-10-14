لهذا السبب أطلقت جماعة ابو اليمامة النار على موكب رئيس الوزراء وبن دغر يؤكد الدولة الاتحادية هيا الحل لليمن

الحدث - صنعاء

أكدت مصادر موثوقة ان اطلاق النار الذي تعرض

له موكب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر

صباح اليوم بمنطقة صلاح الدين بعدن كان من قبل مليشيات تابعة للسلفي

أبو اليمامة متمركزة في الجبال المحيطة بمعهد ا لثلايا ..والسبب ان المحتفلين

بذكرى14 رفضوا رفع اعلام الجنوب في المعهد واصروا على رفع اعلام الوحدة اليمنية.

من جانب اخر وفي خضم كلمته التي القاها اليوم تحدث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الدولة الاتحادية هي الحل الوحيد والمقبول على نطاق وطني وإقليمي ودولي واسع لوقف العنف، وحفظ الأرواح والدماء،وهي المشروع المنطقي لوقف الدمار، وهي توافق وطني يضع حداً للأحقاد والضغائن التي فجرها الانقلاب بين أبناء الوطن.

وأضاف بن دغر في كلمته ستبقى راية أكتوبر عالية وخفاقة، وستبقى راية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر شامخة، لن يهزم الأعداء هذه الثورة ولن يهزموا سبتمبر، وسنحافظ على مايو العظيم بنظام جديد نحن نصنعه بأيدينا، وبتوافقنا، وبمشاركة واسعة من الذين ينظرون للمستقبل بتفاؤل ويرون اليمن بحجم الأوطان الكبرى.



وأكد الدكتور بن دغر المضي قدماً في استعادة الدولة،والدفاع عن الشرعية، ورفع عالياً راية الجمهورية، وسنقنع شعبنا كل شعبنا اليمني بالطرق السلمية، وبالحوار البناء والانفتاح على الآخر، بالمثل الطيب بالدولة الإتحادية، مشروع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ومشروع كل القوى الوطنية، لانها المخرج الآمن لأزماتنا.



وهنأ رئيس الوزراء بهذه المناسبة الصناديد المحتشدين في العرض والمرابطين في جبهات القتال والساهرين على أمن الوطن في كل مكان في عدن الحبيبة وفي كل مكان من اليمن السعيدة.

وأضاف الدكتور بن دغر في ختام كملته أيها الأبطال، وعبركم إلى كل المناضلين الأحرار، في طول البلاد وعرضها، نقولها لكم واضحة، وصادقة، ومحبة، حذار أن تسقط الثورة، ثورة أكتوبر بمبادئها العظيمة، تلك المبادئ التي ضحّى من أجلها كبار المقاتلين الأوائل وزعمائها الأبطال، فإنني والله أرى في الأفق غيمة سوداء تحيط بهذه الثورة كما أحاطت بثورة سبتمبر.