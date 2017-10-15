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قوات الأمن تلقي القبض على مسلحين يستقلون 9 سيارات في المهرة

الأحد 15 أكتوبر 2017 08:56 صباحاً الحدث - صنعاء

ألقت قوات الأمن في محافظة المهرة، شرق اليمن، القبض على مسلحين كانوا على متن تسع سيارات، مساء أمس الجمعة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن ألقت القبض على المسلحين قبل دخولهم مديرية الغيظة، عاصمة المحافظة.

وأضافت المصادر، إن المسلحين كانوا فارين من محافظة حضرموت، بسبب خلافهم مع قبائل الحموم، وصلت حد المواجهات المسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات مسلحة اندلعت في وقت سابق بين المسلحين وقبائل الحموم أوقعت قتيلين وثلاثة جرحى.

وأكدت، أن قوات الأمن أودعت المسلحين وسياراتهم في سجن الغيظة فيما لايزال التحقيق جاريا بشأن ملابسات قضية المواجهات المسلحة.


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