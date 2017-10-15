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صحفي جنوبي موالي للمجلس الإنتقالي يعترف بهزيمة عيدروس في حشد الامس

الأحد 15 أكتوبر 2017 09:03 صباحاً الحدث - متابعات

كتب الأعجم منشوراً على صفحة فيس بوك وقال: "انا معترف : الشرعية اليوم انتصرت بعدن فلم اعد أشعر باي طعم لفعالية المعلا".

وعدنان الأعجم من الصحفيين المواليين بشدة لعيدروس الزبيدي والمجلس الإنتقالي إلى درجة التعصب الشديد.


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