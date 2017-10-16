الحدث - صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الجبلية وخاصة الأطفال، والمرضى وكبار السن من التدني المفاجئ لدرجة الحرارة اثناء الليل والصباح الباكر .



وتوقع المركز أن أن تشهد المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة أجواء صحوة تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر بينما تكون صحوة الى غائمة جزئياً اثناء النهارمع احتمال تتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الرعدية في فترة الظهيرة قد يصاحبها أمطار خفيفة على أجزاء من غرب المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضاف المركز أن أرخبيل سقطرى سيشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة. الرياح السطحية جنوبية غربية ونسيم خفيف إلى معتدلة وسرعتها من 5 إلى 15 عقدة.

أما المناطق الساحلية فأشار المركز إلى أنها ستشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة. الرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي وشمالية غربية على الساحل الغربي، نسيم خفيف الى معتدلة وسرعتها من 5 إلى 15 عقدة.

وتوقع أن تشهد المناطق الصحراوية بشكل عام أجواء صحوة تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح.