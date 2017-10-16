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وزارة مالية الإنقلاب تحدد ما سيصرف للموظفين وتقر جدولا زمنيا للصرف وأسماء المؤسسات الحكومية (وثيقة )
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وزارة مالية الإنقلاب تحدد ما سيصرف للموظفين وتقر جدولا زمنيا للصرف وأسماء المؤسسات الحكومية (وثيقة )

الاثنين 16 أكتوبر 2017 10:03 صباحاً الحدث - صنعاء

 أقرت وزارة مالية الإنقلاب صرف نصف راتب لجميع الموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وابرزت وثيقة تحمل توقيع وزير المالية الانقلابي صالح شعبان لعدد من المصالح الحكومية اعتماد (50%) من المرتبات للموظفين، بناءا على التوصيات الذي خرج بها الاجتماع الجاري مؤخراً بين ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة وهيئة رئاسة برلمان الانقلاب.

 


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