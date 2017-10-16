حاول إنقاذ إبنته فإبتلعه الموج معها .. تعرف على المأساة التي شهدتها «عدن» امس .

الحدث - متابعات

لقي رجلا وابنته حتفهما بعد ان غرقا في ساحل الغدير بمديرية البريقة بعدن.

وقال مواطنون أن رجلا وابنته غرقا عصر الأحد في ساحل بحر الغدير بمديرية البريقة غربي العاصمة عدن.

وأضاف المصدر أن المواطن محمد العزاني كان برفقة عائلته في ساحل الغدير قبل أن تغرق ابنتيه ليقوم بمحاولة انقاذهما، مضيفا أن المواطن تمكن من انقاذ احدى ابنتيه قبل أن يغرق هو والأخرى.

وانتشل مواطنون جثتي الرجل وابنته ونقلوهما الى مستشفى مصافي عدن بالبريقة.