الصليب الأحمر: 63 طنا من الإمدادات الطبية وصلت اليمن هذا الأسبوع

الحدث - صنعاء

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأحد، وصول أكثر من 63 طنا من الإمدادات الطبية إلى اليمن، خلال هذا الأسبوع.

وقالت اللجنة، في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن على موقع "تويتر"، إن "ما يزيد عن 63 طنا من الإمدادات الطبية وصلت عبر الجو إلى اليمن خلال هذا الأسبوع لتوفير العلاج لمئات المرضى".

وأشارت إلى أن حاجة البلاد من الإمدادات الطبية أكبر بكثير من هذه الكمية.

وتسعى منظمات دولية بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والصحة العالمية والصليب الأحمر لدعم القطاع الصحي في اليمن الذي بات على شفا الانهيار.

وتشير تقارير أممية ودولية إلى أن نحو 40 بالمائة من الوحدات الصحية في اليمن لا تقدم خدماتها للمواطنين بسبب الحرب.

واجتاح مسلحون موالون لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، العاصمة صنعاء، يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014، لتندلع حرب استدعت تدخل تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، لصالح القوات الحكومية، في 26 مارس/آذار 2015، وما تزال الحرب دائرة حتى اليوم.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور اقتصادي حاد.